e-Taxを悪用して全国で所得税の還付金をだまし取った事件の主犯格とされ詐欺の罪に問われていた男に、高知地裁は実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは、住居不定のデザイン業・小笠原 惇被告(41歳)です。起訴内容によりますと、小笠原被告は10代の少年など複数の男女と共謀の上、2024年7月から11月にかけてオンラインで確定申告が可能な「e-Tax」を悪用。北海道や東京都・愛媛県などの税務署に虚偽の確定申告を繰り返し、所