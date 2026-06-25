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ユーロ圏１０年債利回り格差仏７６、伊７２ｂｐと水準は落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.865 フランス3.628（+76） イタリア3.586（+72） スペイン3.336（+47） オランダ2.982（+12） ギリシャ3.544（+68） ポルトガル3.236（+37） ベルギー3.418（+55） オーストリア3.113（+25） アイルランド