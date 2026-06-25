台風7号の接近に伴って、大雨や強風などが予想されるため、東海道新幹線は27日（土）の始発から、一部区間で急遽の運転見合わせ・遅れ・運休などが発生するおそれがあるということです。 JR東海は、今後の気象情報や運行状況などを確認するよう呼びかけています。