「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２５日、鳴門）準優進出ボーダーを６・００に想定すると、無事故完走で５人が当確となる。新田雄史（４１）＝三重・９６期・Ａ１＝は、３日目１走を２着とし、２走１７点条件で勝負駆け続行中。ただ「３日目もひどかった。足とか全部が良くなかった」と仕上がりに関しては不満がいっぱい。それでも「勝負駆けにはつながったし１号艇も残っていますからね。一から調整を全部やり直します。良