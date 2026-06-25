列島に接近中の“ダブル台風”。まもなく台風7号の暴風域に入る沖縄県の宮古島市から、沖縄テレビ・高良琉海子記者が現在の状況をお伝えします。宮古島市は25日午前6時過ぎに暴風警報が発表され現在、台風が最も接近しています。市内では時折強い風が吹きつけていて、宮古島市では午後1時過ぎに21.5メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風の接近に伴い、今日宮古島を発着する便は全便欠航となり、空港は閉鎖され、市内に設置