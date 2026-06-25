高岡市で新たに2人が「麻しん」いわゆる「はしか」に感染したことがわかりました。県内では今月4件目めで県が注意を呼びかけています。県厚生部によりますとはしかの感染がわかったのは高岡厚生センター管内に住む20代男性と40代女性です。いずれも今月12日に県が感染を発表した「はしか」患者の接触者でした。高岡厚生センターが接触者を対象に健康観察をしていたところ23日に2人の発熱が確認されました。その後、県