25日昼前、秋田市の保育所で給食の調理器具の刃の一部が欠けているのが見つかりました。保育所は給食を中止して確認しましたが欠けた部分は見つかっていません。秋田市によりますと25日午前11時20分ごろ、秋田市寺内保育所の調理員がスライサーの洗浄をしていたところ、43枚ある「くし刃」のうち1枚が欠けていることに気づきました。すぐにスライサーを使った食材を使っていた1歳から3歳児クラスまでの29人の給食を止