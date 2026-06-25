通勤通学時間帯での地震でした。けさ、岩手県沖で起きた地震で、山形県内では村山市と中山町で最大震度４のやや強い揺れを観測しました。県内で大きな被害はありませんでしたが、交通機関に乱れが出るなど影響が出ました。 【写真を見る】通勤通学の時間帯に…県内最大震度4を観測新幹線など約2400人に影響出るも、現在は平常運行に（山形） 気象庁によりますと、きょう午前７時３０分ごろ岩手県沖を震源とする地震が発生し、