きのう、山形県鶴岡市田麦俣で男性がクマに襲われけがをしました。 【写真を見る】タケノコとりでクマに襲われた男性ラジオ鳴らすもクマに噛まれ負傷…スプレー使う余裕なしきょうも県内各地でクマ目撃（山形） 男性はクマよけのためラジオを鳴らしていましたが、クマに噛みつかれたということです。 きのう午前８時半ごろ、鶴岡市田麦俣の湯殿山スキー場から東におよそ２．６キロの山中で、市内に住む４１歳の