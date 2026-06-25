山形市の至誠堂総合病院で、医療用麻薬を適切に管理せず在庫などについて虚偽の届け出をしていたとして、至誠堂総合病院と当時の病院の薬局長が麻薬取締法違反の疑いで書類送検されました。 【写真を見る】麻薬34品目をロッカー等に隠す…病院と元薬局長を書類送検院外への流出は確認されず病院「重く受け止めている」（山形） 麻薬取締法違反の疑いできのう書類送検されたのは、社会医療法人松柏会至誠堂総合病院と、