日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限8160(8135) 12月限23(23) TOPIX先物 9月限6269(6269) 日経225ミニ 7月限5596(5596) 8月限44(4