日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯7万1500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 57(57) BNPパリバ証券 11(11) ビーオブエー証券10(10) インタラクティブ証券10(10)