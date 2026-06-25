ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が26日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。ソフトバンクは大津亮介投手が先発する。ジャクソンは今季ここまで12試合に登板して4勝5敗、防御率3・47。ソフトバンク戦はDeNAでの2年間を含めて初登板。「ホークスは上位にいるチームなので自分たちにとっては重要なカードだと思うので、初戦しっかりと勝ちに行きたいです。自分の役割はわかっているので、しっかりとした