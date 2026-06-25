NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月25日、ブログを更新。けさ、青森県で震度6強を観測する大きな地震があったことを受けて、津久井さんも揺れを感じたことを伝えました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さんけさの地震を体感し「これってＡＬＳ罹患者が体は動かないけれど感覚はあるというまぎれもない証明