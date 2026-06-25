“ダブル台風” 東海地方への影響は… 【写真を見る】“ダブル台風” 27日(土)に東海地方へ最接近か ホームセンターで聞く注目の防災グッズ 水で膨らむ“土のう”も （桜沢信司気象予報士 午後2時ごろ 名古屋･中区）「昼過ぎの名古屋は、本降りの雨です。足下には、たくさん水たまりができています。台風接近前から断続的に雨が降っています」 東海地方への影響はこれから本格化します。24日の降り始めからの雨量は