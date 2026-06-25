拳銃や実弾などを違法に所持したとして、ベトナム人の男が逮捕されました。警察によりますと、グエン・レ・トラン・フォン容疑者はことし2月、群馬県伊勢崎市の車内で、拳銃4丁や実弾およそ80発を違法に所持した疑いがもたれています。ことし2月、神奈川県警が覚醒剤取締法違反の疑いでグエン容疑者の関係先を家宅捜索したところ、近くに駐車していた車の中から違法薬物のほか、拳銃などが多数見つかったということです。この車は