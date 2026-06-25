元宝塚歌劇団星組トップ娘役綺咲愛里（34）が25日、大阪市のクールジャパンパーク大阪TTホールで舞台「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」（28日まで、同所）の初日を迎えた。長崎県の小さな街で、母の四十九日を前に心労で倒れてしまった父と、母の幽霊を会わせようとする兄妹の物語。綺咲は妹の同級生役でゲスト出演する。公演に先立ち行われたゲネプロの終了後、報道陣の取材に応じ、主演のゴリけんから「今回、あーちゃんという