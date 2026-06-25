石野貴之（４４＝大阪）が２５日に行われたボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」３日目７Ｒでコンマ０１のＦで賞典除外となった。Ｖ候補に躍り出そうな流れの中での痛恨Ｆだ。３日目前半２Ｒでは５コースからまくり差し１着。２日目の３コースまくり差し快勝に続く日またぎ連勝を決めた。舟足も「節一だと思います。えげつない足をしています」と胸を張る仕上がり。一気にＶ戦線を引っ張る存在になりそう