佐賀競馬所属の出水拓人騎手（２５）＝中川竜馬厩舎＝は６月２５日、佐賀競馬６Ｒでスラーヴァに騎乗して１着。２０１８年４月の初騎乗以来、６７１７戦目で地方競馬通算５００勝を達成した。重賞は２０２３年花吹雪賞（エイシンレミー）など２勝。