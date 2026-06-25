予想天気図26日午前9時提供：ウェザーニューズ 岡山・香川では26日夜まで局地的に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害にも注意が必要です。 予想天気図では梅雨前線が西日本に停滞しています。そして台風7号から暖かく湿った空気が流れ込んでくるため、26日にかけてさらに前線の活動が活発になる予想です。 特に香川県で警戒が必要で、25日の夜の始めごろには大雨・土砂災害ともにレベル3の警