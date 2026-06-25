岡山大学／那須保友 学長 岡山大学は、2027年度以降の入学者の授業料を引き上げることを正式に決めました。 （岡山大学／那須保友 学長）「いただいたご意見を踏まえて、授業料適正化の方針を決定いたしました」 岡山大学の那須保友学長らが会見を開いて明らかにしました。 岡山大学の年間授業料は現在、53万5800円です。引き上げは2027年度の入学生からで、国内の学生が1.2倍の64万2960円に、留学生が2.5倍の133万9