資料岡山市役所 岡山市は、市立の放課後児童クラブで夏休み期間中の昼食として有料で弁当を提供する取り組みを試行する予定だったものの、事業者の応募がなかったため、実施を見送ることを決めました。 市は、8月3日から29日まで市立放課後児童クラブで有料の弁当提供を試行しようと、6月10日から22日までの間、弁当を製造・配送する事業者を募集していました。メニューについては原則としてごはんとおかず3～