優勝を報告した香川銀行シラソル香川 ハンドボール・リーグH女子香川銀行シラソル香川の亀井監督と選手17人が25日、香川銀行の行員らに初優勝を報告しました。 レギュラーシーズンを1位で通過したシラソル香川は、プレーオフ決勝で2025年の王者・鹿児島を相手に勝利し悲願の初優勝をつかみ取りました。 （香川銀行シラソル香川／亀井好弘 監督）「元気と誇りを与え、少しでも香川の未