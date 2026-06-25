２５日、夏季ダボス会議の主会場、大連国際会議センターで記念撮影する会議参加者ら。（大連＝新華社記者／徐宏岩）【新華社大連6月25日】中国遼寧省大連市で開かれた世界経済フォーラム（WEF）第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）が25日、3日間の日程を終え閉幕した。２５日、夏季ダボス会議の主会場、大連国際会議センターで記念撮影する会議参加者ら。（大連＝新華社記者／徐宏岩）２５日、夏季ダボス会議の