◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーDeNA(25日、バンテリンドーム)1勝1敗でDeNAとの3戦目を迎えた中日。初回に先制しました。この日の先発はドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。先頭から連打を浴び、無死1、2塁のピンチを招くも、後続を打ち取り無失点の立ち上がりとします。援護したい打線はすぐさま奮起。対する先発・平良拳太郎投手の前に先頭の岡林勇希選手が二塁打を放つと、ゴロの間での進塁でチャンスメイク。続く3番・村松開人