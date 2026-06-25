昨年8月の宮城県大郷町長選で、候補者以外の他人にたすきを着用させて選挙活動したとして、県警が公選法違反の疑いで、石川良彦町長を書類送検したことが25日、捜査関係者への取材で分かった。石川氏は約500票差で当選した。