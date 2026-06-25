全日本空輸（ANA）は、「ANAスーパーフライヤーズカード（SFC）」の制度改定の内容の見直しを検討していることを明らかにした。当初は2028年4月から、ANAカード・ANA Payの年間決済額が300万円以上の人を、「ANAスーパーフライヤーズカード SFC PLUS」として、ANAラウンジの利用、5,000マイルのマイル積算、スターアライアンス・ゴールド資格を付与する。同300万円未満の人は、「ANAスーパーフライヤーズカード SFC LITE」として、