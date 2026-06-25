JALグループは、台風7号の接近による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。6月25日午後1時半現在、特別対応を実施するのは、6月25日から26日にかけて喜界島・奄美大島・徳之島・沖永良部・与論・沖縄/那覇・北大東・南大東・久米島・宮古・石垣、6月25日から26日午前にかけて多良間・与那国、6月26日に宮崎・鹿児島・種子島・屋久島を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振