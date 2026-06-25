人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）親友から複雑な相談事が。親身になって考えてあげて。11位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）陰気な表情になると周囲に誤解されがち。笑顔を心掛けて。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）えこひいきはトラブル