大分県九重町で発生した大規模な土砂崩れから1週間が経ち、二次災害への対策が進められているものの、現在も5世帯17人が避難を余儀なくされています。 【写真を見る】住宅巻き込まれた土砂崩れから1週間大雨懸念で「避難指示」拡大5世帯17人が避難大分・九重町 （大倉記者）「土砂崩れのあった現場周辺です。二次災害を防ごうと県道に流れ出た土砂を撤去する作業や、土のうを積む作業が行われています」 6月17日午後7時ご