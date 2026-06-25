ボートレースからつの「ズバッと！！なべチャンネル杯」は25日、予選全カードを終了した。これでベスト18が勢ぞろい。26日の10、11、12Rで準優勝戦が行われる。3日目終了時点で牧山敦也（29＝佐賀）は得点率6.00でボーダー付近。予選最終日は前半1Rでカドから展開を捉えられず5着に敗れた。後半7Rは5枠で厳しいと思われたが、ガッツポーズが出るほどの会心の捲り差しを決めて2着。17位で準優勝戦に滑り込んだ。「この2着はデ