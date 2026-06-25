けさ、青森県で最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。去年12月に震度6強、そして、きょう「6弱」が観測された青森県八戸市に高柳アナウンサーがいます。八戸市内の繁華街から中継でお伝えをしていきます。われわれのすぐ後ろにある白い4階建てのビルの外壁が大きく崩れて、地面には瓦礫が散乱してしまっています。上の方を見てみると、4階のさらに上、屋上と同じ高さにある外壁が崩れて、中にある鉄骨が見えています