警視庁は25日、偽造在留カードを行使したとする入管難民法違反容疑で、ネパール国籍の20代男性を誤認逮捕したと発表した。男性は14日に交付が始まった新様式のカードを所持していたが、警視庁渋谷署員は気づかずに現行犯逮捕した。