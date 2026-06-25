『愛の不時着』『涙の女王』などの話題作に出演の俳優コ・ギュピル（44）が、第1子との対面を控えている。コ・ギュピルの妻で歌手のaminは6月25日、自身のSNSに写真を投稿した。【写真】コ・ギュピルの美人奥さま公開された写真のコ・ギュピル、amin夫妻は、それぞれ超音波写真と妊婦バッジを手にポーズを取っている。特に2人は、指ハートを作ったり、おどけた表情を見せたりしながら、第1子に会える喜びを表した。これとともにami