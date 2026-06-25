左から上戸 彩弥可さん、五十嵐 葉奈さん、竹内 絵理歌さん提供：さぬき海の幸販売促進協議会 香川県漁連や香川県などで構成するさぬき海の幸販売促進協議会は25日、香川県産のハマチやノリ、イリコなどをPRする2026年度の「香川おさかな大使」の審査会を行いました。審査の結果、丸亀市の自営業・五十嵐葉奈さん、丸亀市の会社員・上戸彩弥可さん、坂出市の会社員・竹内絵理歌さんの3人が選ばれました。 任期は202