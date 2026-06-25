◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・前田健太投手（３８）が西武戦に先発した。初回は好発進した。先頭のカナリオを１５１キロ直球で右飛に仕留めると、２死からはスプリットで長谷川を空振り三振。無失点でスタートした。前田健は１１年ぶりにＮＰＢに復帰。この日の試合前時点で６試合に登板して０勝３敗、防御率４・５６の成績だった。白星を挙げれば、ＮＰＢでは１５年１０月２日の