２４日、「文化の夜」でパフォーマンスを披露する出演者。（大連＝新華社記者／劉嶺逸）【新華社大連6月25日】中国遼寧省大連市で開催された世界経済フォーラム（WEF）の第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）は24日夜、文化交流イベント「文化の夜」を実施した。会議の参加者は文芸公演を鑑賞し、大連の特色ある美食を味わいながら、充実した時間を過ごした。２４日、「文化の夜」でパフォーマンスを披露する出演