25日朝、青森県で最大震度6強を観測する地震があり、これまでにあわせて10人がけがをしています。通勤・通学の時間帯の地震。新幹線の一時運転見合わせなど大きな影響が出ました。青森・八戸市に設置されている情報カメラの映像を見ると、午前7時半ごろ、激しい揺れで画面が左右に大きく揺れました。岩手県沖を震源としたマグニチュード7.2の強い地震が発生。青森・階上町で震度6強、八戸市で震度6弱を観測するなど、北海道から東