ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は25日に予選3日目が行われた。3日目5Rは中田竜太（38）が2コースから差すと、続く2マークを先取りして今シリーズ初白星を挙げた。2日目までの3走はマイナスチルトだったが、昨年のグランプリ覇者であり埼玉支部の先輩である桐生順平から「0だろう」と助言を受けて変更してペラを叩いた。すると「足的にも体感的にも上積みできています。バランス型で、普通よりいいです