トヨタ自動車は、福岡県宮若市にある「宮田工場」で、25日夕方～深夜にかけてと、26日朝から午後にかけての稼働停止を決定しました。 【写真を見る】トヨタ自動車 福岡県宮若市の｢宮田工場｣で25日夕方～深夜・26日朝～午後 稼働停止を決定 大雨で周辺道路が通行止めのため 大雨の影響で、周辺道路で通行止めが発生しているためです。