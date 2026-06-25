ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は25日に予選3日目が行われた。山口剛（43＝広島）は2Rのイン戦で2着に敗れたものの、続く8Rで5コースから捲り差して勝利。すぐさま名誉挽回を果たし、得点率トップタイで予選最終日を迎える。「この状態だと1、2コースからだとしんどい。クイックさが。センターからアウト向きの足。スピードとターンのタイミングが合う」と、握って攻めるコースで真価を発揮する仕上が