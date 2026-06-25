中国商務省は、レアアースなどの重要鉱物の輸出規制に違反する行為を見つけた個人などに当局への通報をするよう呼びかけました。中国商務省は、個人や企業などに対して、レアアースなど重要鉱物の輸出規制に違反する行為を発見した場合、電話やオンラインで当局に通報をするように呼びかけました。当局が通報内容を元に確認を行い、事実だった場合、実名で通報した人を対象に報奨が与えられるということです。先月、中国・大連では