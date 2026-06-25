気象庁は25日午後6時7分、長崎県のレベル4土砂災害危険警報について西海市を追加しました。レベル4土砂災害危険警報が追加発表されたのは、長崎県の西海市（江島・平島）で、引き続き、レベル4土砂災害危険警報が出ているのは、長崎県の長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、時津町、新上五島町です。また佐賀県の有田町にもレベル4土砂災害危険警報を出しました。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への