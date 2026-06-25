通勤通学に影響した人もいるかもしれません。25日午前7時30分ごろ青森県で最大震度6強の揺れを観測する地震があり、県内でも広い範囲で震度4を観測しました。県内でけが人など被害の情報はありませんが、交通に影響が出ました。太田朋孝記者「秋田放送本社でも揺れを感じます。看板が揺れ始めました。ギシギシ揺れています」この地震で秋田市では震度3の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源は岩手県沖で震源の深さは44キ