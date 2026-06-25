「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。6月19日(金)に放送された「落下！ 落雷！ 恐怖経験で安全を守る謎の研修施設」をプレイバックします。【動画】電動ドリルを使う時、手袋は絶対ダメ！一瞬で巻き込まれ大惨事…命を守る恐怖体験リポーターのDen（リンダカラー∞）が訪れたのは、名古屋市南区にある「株式会社トーエネック」の研修施設。電気や情報通信などの設備工事を手掛ける同社では、高所