新庄市によりますと、きょう午後４時２２分ごろ、山形県新庄市昭和付近の田んぼで体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。 東北中央自動車道を運転していた人が目撃したということです。 市はパトロールを実施し、注意を呼びかけています