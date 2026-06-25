語呂合わせで「無事故の日」の6月25日、北海道警察・釧路方面本部は、釧路町のショッピングセンターで訪れたドライバーに安全運転を呼びかけました。会場では、交通安全のグッズが配られたほか、新型の運転シミュレーターが持ち込まれ、若者から高齢ドライバーまで老若男女が体験し、交差点で車の陰から飛び出すバイクや子どもに悪戦苦闘していました。 またボード上で素早く動く光のボ