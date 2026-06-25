気象台は、25日午後6時08分に、レベル４土砂災害危険警報を有田町に発表しました。北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■佐賀市●レベル２土砂災害注意報■唐津市●レベル２土砂災害注意報■鳥栖市●レベル２土砂災害注意報■多久市●レベル２土砂災害注意報■伊万里市●レベル２土砂災害注意報■武雄市●レベル２土砂災害注意報■鹿島市●レベル２土砂災害注意報■小城市●レベル２土砂災害