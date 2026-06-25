気象台は、25日午後6時06分に、レベル３大雨警報を高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、多度津町に発表しました。香川県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■高松市●レベル３大雨警報【発表】■丸亀市●レベル３大雨警報【発表】■坂出市●レベル３大雨警報【発表】■善通寺市●レベル３大雨警報【発表】■観音寺市●レベル２大雨注意報■三豊市●レベル２大雨注意報■土庄町●レベル２