韓国の男性１３人グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのジョンハンが２５日、軍服務を終えてファンの元へ帰って来る。ジョンハンは２０２４年９月２６日に入隊し、社会服務要員として約１年８カ月の軍生活を送った。そして２５日に招集が解除（除隊）され、メンバーで最初の軍服務終了者となった。現在はウォヌ、ホシ、ウジが入隊中で、ミンギュ、ドギョム、スングァン、バーノン、ディノが入隊を控えている。そんなＳＥＶＥＮＴＥ